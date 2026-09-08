«تحيا مصر».. بوابة مصر للتجارة العالمية وثمرة شراكة استراتيجية بين القاهرة وباريس

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، بحضور السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر زيارة ميدانية لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، التي تتولى شركة CMA CGM الفرنسية إدارتها وتشغيلها، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التجارة والاستثمار.

كان في استقبال الوزيران كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء ايهاب صلاح الدين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وخلال الزيارة، استمع الوزيران إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المحطة اللواء بحري محمود خضير، الذي أوضح أن المحطة مشروع اقتصادي ضخم ونموذج ناجح للشراكة المصرية الفرنسية، بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة و15 مليون طن بضائع عامة، وأسهمت في توفير 1000 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال نحو 25 شركة.

وتبلغ مساحة المحطة 500 ألف م²، بأطوال أرصفة 2500 متر وأعماق تصل إلى 17.5 متر وتستقبل سفنًا بأطوال تصل إلى 400 متر وحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة، وتضم 4 أوناش رصيف عملاقة و12 ونش ساحة و1260 حاوية مبردة، بالإضافة إلى مخزنين مساحة كل منهما 4500 م².

وقد استقبلت المحطة منذ إنشائها 1360 سفينة، وتم تداول نحو 2.5 مليون حاوية مكافئة، منها 38% ترانزيت، بما دعم وضع ميناء الإسكندرية على خريطة تجارة الترانزيت بشرق المتوسط. كما تم ربطها بخطوط السكك الحديدية، وبدأ التشغيل التجريبي في يناير 2025، واستقبلت 360 قطارًا تم خلالها تداول نحو 35 ألف حاوية مكافئة.

وخلال تفقد غرفة التحكم، أوضح المدير التنفيذى للمحطة المهندس أنس الصميلي أن المحطة ثمرة اتفاقية الشراكة الموقعة في نوفمبر 2021 بين شركة موانئ مصر البحرية ومجموعة CMA CGM، التي أسهمت في نقل الخبرات وتطوير الكوادر ورفع كفاءة التشغيل، خاصة حاويات الترانزيت.

وأشار إلى أن المحطة مثلت أول استثمارات المجموعة في مصر، وتلاها التوسع في ميناء أكتوبر الجاف والعين السخنة، كما تمثل البوابة البحرية الشمالية للممر اللوجستي بين الإسكندرية والعين السخنة.

وتعتمد المحطة على منظومة رقمية متكاملة تشمل أنظمة التشغيل والتخطيط والصيانة والتعرف الآلي والبوابات الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد إبراهيم علي، رئيس قسم العمليات للمحطة، أن مركز القيادة والتحكم بالمحطة يدير لحظيًا جميع أنشطة المحطة، من وصول السفن وحركة الحاويات حتى خروجها عبر البوابات، من خلال نظام موحد للتخطيط والتنسيق والمتابعة.

كما تُصنف المحطة ضمن أعلى محطات CMA CGM أداءً، حيث يدير النظام عمليات التفريغ والتحميل ويوجه المعدات والمشغلين ويحدث البيانات فورًا، إلى جانب إدارة البوابات بالحجز المسبق والتعرف الآلي على الشاحنات بالكاميرات وأجهزة الاستشعار، بما يعزز التحكم التشغيلي وسرعة القرار والتتبع وكفاءة التشغيل.

وعقب ذلك، تفقد الوزيران المحطة وتابعا أعمال التشغيل اليومية، بما يشمل استقبال السفن وتداول الحاويات

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، في تصريحات صحفية، أهمية تطوير الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومزاياها كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة العالمية.

وأوضح أن الدولة تعمل على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية، وخدمة الصادرات وفتح أسواق جديدة لها، من خلال خدمات ملاحية مباشرة وحلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وأكد أن أكبر خطوط الملاحة العالمية تعمل في الموانئ المصرية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري وجذب الخطوط الملاحية العالمية.

كما أكد الوزير أن التعاون بين وزارة النقل المصرية ممثلة في شركة موانئ مصر، ووزارة النقل الفرنسية ممثلة في شركة CMA CGM، يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية ويعكس عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين، خاصة في النقل البحري والموانئ، بما يدعم المصالح المشتركة وحركة التجارة العالمية.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة جميع الموانئ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي.

وأوضح أن الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، كإحدى ركائز رؤية مصر 2030، ترتكز على عدة محاور رئيسية: تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.

وتستهدف هذه الشراكات جذب وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية، ومضاعفة طاقات التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت.

ولفت إلى أن التعاون مع CMA Terminal في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة موانئ مصر البحرية، إلى جانب التعاون في محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء العين السخنة عبر تحالف يضم HPH وCMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالميًا CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميًا COSCO.

وأكد الوزير أن محطة تحيا مصر أحد المشروعات المهمة ضمن استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية والمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة متطورة من خطوط السكك الحديدية، بما يعزز تكامل منظومة النقل واللوجستيات ويدعم التجارة والاستثمار ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات .

من جانبه اعرب وزير النقل الفرنسي عن سعادته بزيارة مدينة الإسكندرية مشيرا الى اهمية التعاون بين ميناء الإسكندرية وميناء مارسيليا الفرنسي مشيدا بالتعاون المثمر بين شركة CMACGMوشركة موانىء مصر.

كما اشاد بالتعاون بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال النقل مقدما الشكر لكل من ساهم في هذه المشروعات من الجانبين الفرنسي والمصري، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجانب المصري في كافة مجالات النقل.

كما أشاد الوزير الفرنسي بالتقدم الكبير والتنوع الكبير في انماط النقل الحضري في مصر والتنوع الكبير في منظومة النقل بمصر والجهود المبذولة لنقل البضائع عبر خطوط شبكة السكك الحديدية.

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات النقل المصرية، مشيرا الى اهمية ميناء الإسكندرية في حركة التجارة العالمية بالإضافة الى انه يعد احد المكونات الرئيسية في الممرات الدولية