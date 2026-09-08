قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي يحرج باريس سان جيرمان: الحديث عني يجلب لهم مبيعات هائلة
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي زيزو: طلبنا بطلان قرار حفظ الشكوى وإلزام الزمالك بسداد مستحقات اللاعب وسنلجأ للكاس

زيزو
زيزو
عبدالله هشام

أكد أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أنه تقدم باستئناف على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بشأن حفظ شكوى اللاعب ضد نادي الزمالك، مشددًا على أن عدم إخطاره بحيثيات القرار يمثل إخلالًا بحقوق الدفاع.

وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "تم إخطاري بقرار حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك يوم 15 يوليو من لجنة شئون اللاعبين، وفي نفس اليوم طلبت الاطلاع على حيثيات الحكم، والقانون يمنحني 10 أيام للاستئناف على القرار".

وأضاف: "حتى الآن لجنة شئون اللاعبين لم تخطرني بحيثيات القرار، ونريد معرفة أسباب القرار، وده يؤدي من وجهة نظري إلى طلبات أمام لجنة الاستئناف ببطلان قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك، بسبب عدم صدور حيثيات الحكم".

وتابع: "لو اتحاد الكرة بعت الحيثيات دلوقتي، ده لا يصحح بطلان القرار لأنه مر أكثر من شهرين على القرار".

وأوضح محامي زيزو: "طيب لو أنا لم أقدم الاستئناف على القرار خلال 10 أيام، وانتظرت لحين إرسال الحيثيات، ماذا كان سيحدث؟ أي قرار في الدنيا بيكون ليه حيثيات".

وواصل: "لو الحيثيات طلعت دلوقتي هطعن عليها بالتزوير، لأن باب الاستئناف أغلق ولم أستلمها خلال 10 أيام من الحكم".

وتساءل عبدالعزيز: "إيه سر إخفاء الحيثيات؟ وهل تم كتابة حيثيات القرار ولا هو حفظ وخلاص للشكوى؟".

وكشف محامي اللاعب عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات لجنة شؤون اللاعبين، قائلًا: "لجنة شئون اللاعبين أخطرتني عبر البريد الإلكتروني يوم 6 يوليو، وطلبوا مني تقديم أي شيء جديد في القضية ومنحوني مهلة أسبوعين، والقرار صدر 14 يوليو، وده يعد إخلالًا بحق الدفاع".

وأشار إلى أن طلباته أمام لجنة الاستئناف تضمنت: "إلغاء قرار لجنة شئون اللاعبين بحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك، وإلزام الزمالك بتسديد مستحقات اللاعب والبالغة 82 مليون جنيه ونصف".

وأكد عبد العزيز: "الزمالك لم يتقدم بأي إيصال سداد لاستلام زيزو لمستحقاته في عقده الأخير".

وبشأن ما تردد عن تقدم الزمالك ببلاغ ضد اللاعب، قال: "لم نتلق أي إخطار من النيابة العامة عن تقديم الزمالك بشكوى ضد زيزو كما ذكر كمال شعيب محامي الزمالك".

وكشف محامي زيزو عن الخطوة المقبلة حال صدور قرار ضد اللاعب، قائلًا: "سيتم اللجوء للكاس، في أعقاب قرار لجنة الاستئناف في حالة صدور قرار في غير صالح اللاعب أو بمقابل مادي غير المحدد".

واختتم أشرف عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "زيزو لو لاعب أجنبي كان سيتقدم بشكل مباشر للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وكان سيحصل على مستحقاته مثل اللاعبين الأجانب، ولكنه لأنه مصري يتم اللجوء أولًا لاتحاد الكرة".

زيزو النادي الأهلي الأهلي اتحاد الكرة الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

«تحيا مصر».. بوابة مصر للتجارة العالمية وثمرة شراكة استراتيجية بين القاهرة وباريس

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

احتفالات النيروز في قبرص

احتفالية النيروز تجمع أبناء الكنيسة القبطية من مختلف مدن قبرص

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد