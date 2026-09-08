الزمالك: المباراة أمام أبوقير للأسمدة ستكون صعبة.. ولا نشكك في نزاهة الحكام

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام أبوقير للأسمدة، مشيرًا إلى أن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير من جانب اللاعبين.

وقال ماهر غريب، في تصريحات خاصة عبر برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti، إن مباراة الزمالك أمام أبوقير للأسمدة ستكون صعبة، خاصة أن مواجهات الكأس دائمًا ما تشهد منافسة قوية وتتطلب التعامل معها بجدية.

وتطرق مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك إلى ملف التحكيم، مؤكدًا أن النادي تعرض تاريخيًا للعديد من الأضرار بسبب الأخطاء التحكيمية، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم توجيه اتهامات للحكام أو التأكيد على أن تلك الأخطاء متعمدة.

وأوضح: «الزمالك تضرر كثيرًا تاريخيًا من أخطاء التحكيم، لكن لن نؤكد أنها متعمدة».

واختتم: «نحن مع لجنة الحكام بقيادة عصام عبد الفتاح، ولا نشكك في نزاهتهم».