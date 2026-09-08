قبل منتصف الشهر.. قادة الزمالك يوجهون رسالة حاسمة للإدارة بسبب المستحقات

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن تحرك من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك لاحتواء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال عبدالجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وفدًا من مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقد جلسة مع الثلاثي عمر جابر، محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، لمناقشة أزمة تأخر مستحقاتهم المالية.

وأوضح أن المستحقات المتأخرة تتضمن نسبة الـ20% المتبقية من مستحقات الموسم الماضي، إلى جانب مقدم عقود الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعبين طالبوا الإدارة بسرعة التحرك لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن قادة الزمالك أبلغوا مجلس الإدارة بضرورة التعامل مع الملف قبل منتصف سبتمبر الجاري، خاصة مع فترة التوقف الدولي، والعمل على صرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

وأشار عبدالجواد إلى أن الظروف المادية تختلف من لاعب لآخر، مؤكدًا أن هناك لاعبين لا يستطيعون تحمل المزيد من التأخير في صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما دفع قادة الفريق إلى مطالبة الإدارة بحسم الملف في أقرب وقت.