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إبراهيم فايق يهاجم بيزيرا: اللي بيحصل اسمه لوي دراع للزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يهاجم بيزيرا: اللي بيحصل اسمه لوي دراع للزمالك

فايق
فايق
محمد بدران   -  
يارا أمين

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق، موقف خوان بيزيرا لاعب الزمالك، في ظل الأزمة الحالية بين اللاعب والنادي، مؤكدًا أن ما يحدث من جانب اللاعب تجاه القلعة البيضاء يُعد محاولة لـ«لي ذراع» النادي.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»: «اللي بيحصل في موضوع بيزيرا ده اسمه لوي دراع، مش حاجة تانية».

وأضاف: «لعيب قدّره جمهور نادي الزمالك بشكل كبير جدًا، قدّره وحبه وكبّره، واداله مقام عنده في قلبه كبير، في سنة».

وتابع: «في الآخر لوى دراع النادي ويقول لهم أنا مش هاجي غير عشان نتفق همشي إزاي».

وتأتي تصريحات فايق في ظل استمرار الجدل حول موقف بيزيرا، بعدما ارتبط اسمه بعرض من شباب الأهلي الإماراتي، وسط محاولات لحسم موقفه مع الزمالك.

الإعلامي إبراهيم فايق خوان بيزيرا الزمالك الكورة مع فايق نادي الزمالك

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