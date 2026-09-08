إبراهيم فايق يهاجم بيزيرا: اللي بيحصل اسمه لوي دراع للزمالك

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق، موقف خوان بيزيرا لاعب الزمالك، في ظل الأزمة الحالية بين اللاعب والنادي، مؤكدًا أن ما يحدث من جانب اللاعب تجاه القلعة البيضاء يُعد محاولة لـ«لي ذراع» النادي.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»: «اللي بيحصل في موضوع بيزيرا ده اسمه لوي دراع، مش حاجة تانية».

وأضاف: «لعيب قدّره جمهور نادي الزمالك بشكل كبير جدًا، قدّره وحبه وكبّره، واداله مقام عنده في قلبه كبير، في سنة».

وتابع: «في الآخر لوى دراع النادي ويقول لهم أنا مش هاجي غير عشان نتفق همشي إزاي».

وتأتي تصريحات فايق في ظل استمرار الجدل حول موقف بيزيرا، بعدما ارتبط اسمه بعرض من شباب الأهلي الإماراتي، وسط محاولات لحسم موقفه مع الزمالك.