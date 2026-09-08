أحمد صالح: الزمالك لا يقف على أي لاعب.. والدليل خوان بيزيرا

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، ضرورة أن ينتهج معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، ضغطًا مبكرًا على فريق أبو قير للأسمدة من أجل تحقيق الفوز بالمباراة.

وقال صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أطالب معتمد جمال بالضغط المبكر في مباراة أبو قير للأسمدة من أجل تحقيق الفوز».

وأردف صالح أن «نادي الزمالك لا يقف على أي لاعب على مدار تاريخه، والزمالك لن يتأثر بغياب أي لاعب مهما كان قيمته الفنية».

وأوضح قائلًا: «الدليل أن البرازيلي خوان بيزيرا أفضل لاعب في الزمالك في الموسم الماضي غير متواجد هذا الموسم ومع ذلك الزمالك حقق نتائج إيجابية في انطلاق الموسم».