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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، إقامة عدد كبير من المواجهات القوية والمهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري لمجموعة من المباريات البارزة.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تشهد مواجهات قوية يأتي في مقدمتها لقاء ريال مدريد أمام إنتر، بالإضافة إلى مباراة بورتو ضد مانشستر سيتي، بينما يخوض الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام أبو قير للأسمدة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات دوري أبطال أوروبا بمواجهة أي إي ك أثينا أمام لاسك، في تمام الساعة 7:45 مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي كلوب بروج مع أستون فيلا، في مباراة تنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة مساءً، تقام عدة مواجهات قوية، حيث يواجه بوروسيا دورتموند نظيره فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 4، بينما يلتقي بورتو مع مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما يلعب ليل أمام ريال بيتيس في تمام العاشرة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، في حين يستضيف ريال مدريد فريق إنتر في أبرز مواجهات اليوم، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهتين، حيث يلتقي سموحة مع سيراميكا في الثامنة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وفي الموعد نفسه، يخوض الزمالك مواجهة أمام أبو قير للأسمدة، على أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين والقنوات الناقلة

تشهد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عددًا من المواجهات، حيث يلتقي بورنموث مع لينكولن سيتي في التاسعة و45 دقيقة مساءً عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.

ويواجه كريستال بالاس نظيره ميدلزبره في التوقيت ذاته عبر قناة بي إن سبورتس 9، بينما يلعب ليتون أورينت ضد برادفورد عبر قناة سكاي سبورتس بلس.

وفي التاسعة و45 دقيقة أيضًا، يلتقي سندرلاند مع هال سيتي عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

وتختتم مواجهات البطولة بلقاء ميلوال أمام نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 5.


 

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