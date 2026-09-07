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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-9-2026 والقنوات الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 إقامة عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات وعلى رأسها مباريات الدوري السعودي والإسباني والإيطالي إلى جانب منافسات الدوري المصري.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي خيتافي مع سيلتا فيجو في تمام الساعة الثامنة مساء بينما يواجه إلتشي نظيره ريال سوسيداد في العاشرة والنصف مساء وتنقل المباراتان عبر قناة beIN Sports HD 1.

أما منافسات الدوري الإيطالي، فتشهد مواجهة كالياري أمام ليتشي في السابعة والنصف مساء، فيما يلتقي أودينيزي مع لاتسيو في التاسعة و45 دقيقة مساء.

وفي الدوري السعودي، يواجه الخليج فريق الرياض في السادسة والنصف مساءً، بينما يخوض الهلال مواجهة أمام نيوم في التاسعة مساء، وتنقل المباراتان عبر قناة Thmanyah.

وعلى صعيد الدوري المصري، يلتقي الاتحاد مع بترول أسيوط في الخامسة مساء عبر قناة On Sport Plus، وفي التوقيت نفسه يواجه القناة نظيره طلائع الجيش عبر On Sport Max.

وتتواصل مباريات الدوري المصري في الثامنة مساء عندما يلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة عبر On Sport Max بينما يواجه السويس فريق بتروجت في التوقيت ذاته، وتنقل المباراة قناة ON Sport.

كما تشهد منافسات الدوري التركي مباراتين حيث يلتقي جوزتيبي مع غازي عنتاب بينما يواجه ريزة سبور نظيره ألانيا سبور، وتقام المباراتان في الثامنة مساءً.

الدوري السعودي مباريات اليوم الدوري الإسباني خيتافي مع سيلتا فيجو الدوري المصري الاتحاد مع بترول أسيوط

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