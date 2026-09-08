استقرار مع بداية التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات البنكية، بعد الارتفاع الذي سجله سعر العملة الأمريكية أمس الاثنين، لتواصل أسعار الصرف تحركها عند المستويات الجديدة التي وصلت إليها في ختام تعاملات بداية الأسبوع، وتترقب الأسواق حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة لمستويات الشراء والبيع في البنوك، خاصة مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.84 جنيه للشراء، مقابل 50.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، ليسجل أعلى سعر للدولار بين البنوك.

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 50.87 جنيه للشراء، مقابل 50.97 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري.

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وسجل السعر ذاته في البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية.

وسجل الدولار في بنك HSBC نحو 50.95 جنيه للشراء، مقابل 51.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في المصرف المتحد.

كما سجل الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.81 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع، وسجل السعر ذاته في كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني نحو 50.80 جنيه للشراء.

وتعكس أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم حالة من الاستقرار النسبي بعد الزيادة الأخيرة، مع استمرار تفاوت مستويات الشراء والبيع بين البنوك وفقًا لحركة التعاملات.