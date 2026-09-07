الإسترليني يستقر أمام الدولار.. واليورو ويتراجع بقوة أمام الين

شهد الجنيه الاسترليني استقراراً نسبياً أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تعرض لضغوط قوية أمام الين الياباني، عقب كلمة رئيسية لوزير المالية البريطاني جون هيلي تناولت توجهات الحكومة الاقتصادية، دون أن تتضمن مفاجآت كبيرة.

وأعلن وزير المالية البريطاني خططاً لمنح المناطق والحواضر الكبرى في بريطانيا صلاحيات أوسع لجذب الاستثمارات الخاصة، في إطار توجه حكومي لتعزيز اللامركزية ودعم النمو، مؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بالانضباط المالي والعمل على الحد من ارتفاع التكاليف بالنسبة إلى الشركات والمواطنين.

وأبقت تصريحات الوزير تحركات العملة البريطانية ضمن نطاقات محدودة، في ظل اعتبار الأسواق أن التركيز على تحفيز النمو وتخفيف الأعباء التنظيمية ومواجهة غلاء المعيشة يمثل امتداداً للسياسات القائمة. وسجل الاسترليني 85.86 بنس لليورو، بينما ارتفع 0.14% أمام الدولار إلى 1.3573 دولار.

وتزايد تركيز المستثمرين على السياسة المالية البريطانية مع اقتراب عرض الموازنة العامة المقرر في أكتوبر المقبل، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية والاستثمار مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار تحليل صادر عن «باركليز» إلى أن انتهاء حالة الهدوء الصيفي يمهد لعودة هذه الملفات إلى صدارة اهتمام الأسواق.

في المقابل، سجل الاسترليني أكبر خسائره أمام الين، متراجعاً 0.8% إلى 209.41 ين، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، في ظل موجة صعود واسعة للعملة اليابانية أمام العملات الرئيسية.

جاء تراجع الاسترليني أمام الين بالتزامن مع تزايد التوقعات باتجاه بنك اليابان إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلى جانب انحسار عمليات «تجارة الفائدة» وتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى اليابان، ما عزز الطلب على العملة اليابانية ودفع الاسترليني إلى مزيد من التراجع.