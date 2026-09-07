قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لضبط الشاب الظاهر في فيديو تحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حياله
عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟
بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة»
ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لـ 23 سبتمبر
أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص
الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز
بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا
وزير الاتصالات: 24.3% معدل نمو القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026
التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا.. ولا أعمال سنة في البكالوريا
وزيرة الإسكان: إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الين يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر.. والدولار يتراجع ترقبًا لبيانات التضخم الأمريكية

الين الياباني
الين الياباني
أ ش أ

قفز الين الياباني إلى أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومًا بتزايد رهانات المستثمرين على تسريع بنك اليابان وتيرة تشديد السياسة النقدية، إلى جانب توقعات بعودة رؤوس الأموال اليابانية إلى الداخل، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم مراكزهم على العملة اليابانية.

وتراجع الدولار إلى 154.05 ين، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير، قبل أن يقلص خسائره ويسجل انخفاضًا بنحو 1% إلى 154.64 ين، وجاء ذلك بعدما اخترق الين مستوى 155 ينًا، الذي اعتبره محللون نقطة فنية مهمة، في تحرك يعكس تحولًا في توقعات السوق بشأن مسار العملة اليابانية.

وأدت قوة الين المتسارعة إلى زيادة المخاوف بشأن تصفية صفقات الفائدة المباشرة الممولة بالعملة اليابانية، والتي استفادت سابقًا من انخفاض أسعار الفائدة في اليابان.

وقال محللون إن استمرار صعود الين قد يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم، بما يهدد واحدة من أكثر استراتيجيات التداول أداءً منذ بداية العام.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر، وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 57% لرفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أفضل من التوقعات.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تعزيز رهانات رفع الفائدة ودعم الدولار، في حين قد تدفع قراءة أضعف من المتوقع المستثمرين إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يزيد الضغوط على العملة الأمريكية.

ويرى محللون أن حتى حسم رفع الفائدة في سبتمبر لن يضمن تسجيل الدولار مستويات قياسية جديدة، في ظل اتجاه بنوك مركزية رئيسية أخرى نحو تشديد سياستها النقدية.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1624 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني مكاسب طفيفة عند 1.3536 دولار.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ما قد يحد من اتساع الفارق في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.

الين الياباني اليابان الأموال اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

ترشيحاتنا

مهرجان فنون الأداء

«كرم مطاوع» اسمًا للدورة الخامسة.. «مهرجان فنون الأداء» يحتفي بالمواهب الشابة

راندا البحيري

راندا البحيري في أحدث ظهور بعد وعكتها الصحية .. صور

نيللي كريم

نيللي كريم تشارك في تريند الثمانينات.. شاهد

بالصور

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر
فطائر البرجر

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

ترند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة القط ذو القبعة وتحذيرات

تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد