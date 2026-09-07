الاتحاد السكندري يهزم بترول أسيوط بهدف نور علاء ويرفع رصيده لـ7 نقاط

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على حساب بترول أسيوط، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق نور علاء في الدقيقة 74، ليمنح الاتحاد السكندري ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ترتيب الاتحاد السكندري وبترول أسيوط

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند نقطتين في المركز السادس عشر.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: خالد مسعد – محمد مصطفى ميدو – مصطفى إبراهيم – مؤمن عوض.

خط الوسط: محمود عماد – محمد توني – سافيور إسحاق.

خط الهجوم: جوزيف أرمولا – حسام حسن – باسكال فيري.

تشكيل بترول أسيوط

حراسة المرمى: أمجد يوسف.

خط الدفاع: عبدالرحمن مدحت – محمود عوكل – أحمد شكري – إبراهيم عباس.

خط الوسط: زياد طارق – عبدالرحمن الخميسي – محمد هشة – إسماعيل أشرف – أحمد يونس.

خط الهجوم: بوندي.