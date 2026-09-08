نبيل فهمي: ندعم الحفاظ على الدولة اليمنية ونرفض أي واقع يقوض استقلالها

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الرامية إلى دعم أمنه واستقراره، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام حرص فهمي على مواصلة دعم الجمهورية اليمنية، والحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ويحافظ على مؤسساته الشرعية ويحول دون تكريس واقع يؤدي إلى إضعاف الدولة الوطنية أو تقويض قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى توافق الأمين العام والوزيرة اليمنية على مواصلة وتكثيف التحرك العربي في المحافل الإقليمية والدولية، لحشد الدعم السياسي للقضية اليمنية وتعزيز المساندة الدولية للحكومة الشرعية.