«تعالي أجيبلك الجزمة من المخزن».. 10 دقائق قلبت فرحة طفلة إلى مأساة في الإسماعيلية

في دقائق معدودة، تحولت لحظة كانت تحمل فرحة لطفلة صغيرة إلى واقعة مؤلمة، بعدما خرجت أسرة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من أحد محال الأحذية بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وهي تحمل مخاوف وأسئلة كثيرة تنتظر إجابات التحقيقات.

كانت البداية عادية للغاية، حين اصطحبت الأم طفلتها إلى أحد محال الأحذية لشراء حذاء جديد لها.

وبينما كانت تبحث عن المقاس المناسب، أخبرها أحد العاملين بالمحل بأنه سيتوجه إلى المخزن لإحضار المقاس المطلوب.

وبحسب رواية أسرة الطفلة، طلب العامل من الصغيرة أن ترافقه إلى المخزن، بينما بقيت والدتها داخل المحل في انتظار عودتهما.

لكن نحو 10 دقائق فقط كانت كفيلة بتغيير مسار اليوم بالكامل

بدأ القلق يتسلل إلى قلب الأم بعدما طال غياب طفلتها، فسألت عن مكانها وتواصلت مع صاحب المحل، قبل أن تعود الصغيرة من المخزن، بحسب رواية الأسرة، وهي في حالة خوف وانهيار، ولم تتمكن في البداية من الحديث عما تعرضت له.

وعقب عودتها إلى المنزل، تحدثت الطفلة إلى والدتها، وأبلغتها بما تقول الأسرة إنه تعرضت له داخل المخزن، لتقرر الأم التحرك سريعًا واللجوء إلى الطبيب لإجراء الكشف الطبي على ابنتها، قبل التوجه إلى قسم شرطة القصاصين وتحرير محضر بالواقعة.

وبحسب المعلومات المتاحة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل المشكو في حقه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة للوقوف على حقيقة ما حدث.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة والمشكو في حقه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة كاملة.