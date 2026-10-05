إيطاليا تواجه تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة

يخوض منتخب إيطاليا مواجهة جديدة أمام نظيره التركي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره التركي، في ختام منافسات فترة التوقف الدولي الحالية، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحسين موقفهم في المجموعة، بينما يبحث المنتخب التركي عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

وكانت إيطاليا قد استهلت مشوارها في دور المجموعات بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين دون رد، قبل أن تتعادل في الجولة الماضية مع فرنسا بنتيجة 1-1.

في المقابل، لم يتمكن المنتخب التركي من حصد أي نقطة خلال مبارياته الثلاث السابقة، كما تلقى خسارة ثقيلة أمام إيطاليا في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

وتتصدر فرنسا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، تليها بلجيكا بـ6 نقاط، ثم إيطاليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل تركيا الترتيب دون نقاط.

موعد مباراة إيطاليا وتركيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا

تُذاع مباراة إيطاليا وتركيا عبر قناة beIN Sports 2، ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وتتطلع إيطاليا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، فيما يأمل المنتخب التركي في تحقيق فوزه الأول وإحياء حظوظه في المنافسة بالمجموعة.