الاحتلال يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، غارة، على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية بجنوب لبنان، كما أغار على منطقة وادي الحجير، في وقت تعرض محيط بلدتي حداثا وبرعشيت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي القطاع الغربي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة مجدل زون، كما ألقى قنابل فسفورية على منطقة «جب السويد» في البلدة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وكان القصف الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق بلدتي المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق عدد من قرى القطاع الغربي، في استمرار للتصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.