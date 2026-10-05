رئيس مجلس القيادة اليمني: عملية «فجر اليمن» ماضية حتى تحرير صنعاء

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن عملية "فجر اليمن" ماضية وفق الخطط المعتمدة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.

وقال العليمي، إن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الاستعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والإسناد الفاعل من تحالف دعم الشرعية، مشدداً على الالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري.

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مدينة المخا

وقال مصدر عسكري يمني إن القوات اليمنية تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا غرب تعز بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسر عدد من عناصرها، فيما تواصل القوات ملاحقة العناصر الفارة وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت المحررة وتأمينها.

وأفاد مراسل “الإخبارية” من اليمن، بأن القوات اليمنية سيطرت على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي وتواصل تقدمها في جبهات عدة على رأسها مأرب.

وأضاف أن القوات تخوض معارك ضد الميليشيا في الجوف، وترصد تحركاتها في عدة جبهات، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تحركات عسكرية كبيرة، في وقت تتراجع فيه ميليشيا الحوثي وتتقدم القوات الحكومية.

مقتل 371 حوثياً وأسر 32 في معركة تحرير باب المندب

أفادت قناة “العربية” بأن الحصيلة الأولية لخسائر ميليشيا الحوثي في معارك جبهة باب المندب بلغت مئات القتلى والأسرى.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 371 عنصراً من الميليشيا وأسر 32 آخرين خلال المواجهات.

وأوضحت أن هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع في ظل استمرار عمليات الحصر الميداني للخسائر.

وناشدت المصادر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل؛ للمساعدة في انتشال جثث قتلى الميليشيا من مناطق المواجهات في باب المندب.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني، إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على المضيق، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه، مؤكداً أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها.