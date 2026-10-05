رسميًا.. أيوب بوعدي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2026

كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي 2026، والتي ضمت 25 لاعبًا من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، بعد تقليص القائمة الأولية التي كانت تضم 100 لاعب.

وشهدت القائمة حضورًا عربيًا من خلال المغربي أيوب بوعدي، لاعب مانشستر سيتي، ليواصل اللاعب الشاب ظهوره ضمن قوائم أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية.

وتمنح جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 21 عامًا ينشط في الدوريات الأوروبية، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالنسخة الجديدة خلال حفل يقام في مدينة تورينو الإيطالية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة النهائية عددًا من الأسماء البارزة، من بينها 3 لاعبين من برشلونة، وثنائي ريال مدريد، إلى جانب مواهب تنشط في أندية كبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لاعبين من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

وكان الفرنسي ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، قد توج بجائزة الفتى الذهبي في نسختها الأخيرة لعام 2025.

القائمة النهائية للمرشحين

باو كوبارسي – برشلونة

مارك بيرنال – برشلونة

تشافي إسبارت – برشلونة

أيوب بوعدي – مانشستر سيتي

وارن زاير إيمري – باريس سان جيرمان

يان ديوماندي – ريال مدريد

لوكا فوشكوفيتش – برايتون

فيكتور فرومهولت – بورتو

مايلز لويس سكيلي – آرسنال

رايان – بورنموث

جوريل هاتو – تشيلسي

لينارت كارل – بايرن ميونخ

إستيفاو – تشيلسي

إندريك – ريال مدريد

جونيور كروبي – بورنموث

جيانلوكا بريستياني – بنفيكا

كونستانتينوس كاريستساس – بوروسيا دورتموند

سعيد الملا – كولن

جون مارتين – ريال سوسيداد

كريم ألاجبوجيتش – يوفنتوس

فين جيلتش – شتوتجارت

تشارالامبوس كوستولاس – برايتون

جوان جادو – بوروسيا دورتموند

فرانكو ماستانتونو – فيورنتينا

رودريجو مورا – روما

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى المنافسة بين هذه المجموعة من المواهب، قبل الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل تورينو خلال نوفمبر المقبل.