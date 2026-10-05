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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامح حسين يحسم الجدل حول حالته الصحية برسالة لجمهوره

سامح حسين
سامح حسين
سارة عبد الله

شارك الفنان سامح حسين، منشورا يطمئن جمهوره على حالته الصحية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سامح حسين: “الحمد لله أنا بخير ياجماعة” ولاق تفاعلا كبيرا من جمهوره ومتابعيه برسائل تحمل أمنيات بدوام السلامة بعد وعكته الصحية.

وكان سامح حسين قد وجه  الشكر لكل من دعمه وسأل عنه خلال فترة مرضه قائلاً: "كل كلمة دعاء، وكل رسالة، وكل اتصال، وكل مشاعر حب وصلتني وأنا في المستشفى، كانت بالنسبة لي سند حقيقي أثرت في وجداني بشكل لا يمكن أقدر أوصفه، شكرا من القلب لكل واحد دعا لي، ولكل شخص سأل عني أو اهتم بي، وربنا يجازيكم على كل خير".

واختتم رسالته قائلاً: "الحمد لله على نعمة الناس اللي بتحبك بصدق".

رسالة زوجة سامح حسين 

وطمأنت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، محبيه على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، رغم استمرار خضوعه للرعاية الطبية وحاجته إلى المتابعة، مع استمرار منع الزيارة عنه.

وطالبت زوجة سامح حسين الجمهور بمواصلة الدعاء له بالشفاء، كما وجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليه، ولكل من دعا له خلال الفترة الماضية.

وكتبت وسام عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية، شكرًا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح، وشكرًا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء»

الحالة الصحية لـ سامح حسين

وأضافت: «شكرًا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللى غمرتنا بيها.. والله هونت كتير من الأزمة اللى إحنا فيها، ولسة محتاجين دعواتكم الطيبة دى معانا».

وتابعت : «سامح الحمد لله بيتحسن، بس ما زال فى الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة.. الزيارة ما زالت ممنوعة، لكن الحمد لله رب العالمين فى تحسن».

سامح حسين فيسبوك حالة سامح حسين الصحية

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