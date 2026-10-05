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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نتائج "صندوق الأردن لدعم الأفلام" في دورته الحادية عشر لسنة 2026

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
محمد نبيل

انتهت لجنة تحكيم مستقلة، تضم نخبة من الخبراء السينمائيين من العالم على القائمة القصيرة التي ضمّت ٤١ مشروعاً سينمائياً من مختلف الفئات من عملها.

وتكونت اللجنة من: الكاتب والمخرج الأردني أمين مطالقة، والمنتج والخبير السينمائي والمستشار الموزمبيقي بيدرو بيمينتا، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي، والمنتجة اللبنانية سابين صيداوي، والكاتب والمخرج والمنتج المصري تامر السعيد.

وأوصت اللجنة بدعم ٣١ مشروعاً سينمائياً، وهو العدد الأعلى من المشاريع التي يحظى بدعم الصندوق ضمن دورة واحدة منذ تأسيس صندوق الأردن لدعم الأفلام عام ٢٠١١.

وأعربت لجنة التحكيم عن "تقديرها للمستوى المتميز للمشاريع المقدَّمة إلى صندوق الأردن لدعم الأفلام، مشيرةً إلى أن عملية الاختيار اتسمت بالتحدي في ظل ما أظهره عدد كبير من المشاريع من إمكانات فنية وإبداعية واعدة، وما أثارته من نقاشات معمّقة بين أعضاء اللجنة. 

وجرى النظر في المشاريع واتخاذ القرارات بتقدير كبير للجهد والخيال والالتزام الذي يقف خلف كل عمل.

وتضمنت قائمة متلقي منح الدورة الحادية عشرة من صندوق الأردن لدعم الأفلام المشاريع التالية:

منح التطوير لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:
"رفيق"‏ (إنتاج: أحمد الزعبي، إخراج: زيد لحام)
‏"لِتسعد جميع الكائنات"‏ (إنتاج: داليا النمر، إخراج: دينا ناصر)
‏"حياة"‏ (إنتاج: خلود المقادمة، إخراج: هديل أبو شقير)

منح التطوير لمشاريع أفلام روائية طويلة:
‏"كل شيء عن خليل"‏ (إنتاج: يوسف عبدالله، كتابة وإخراج: سعيد النجمي)
‏"أم سليمان"‏ (إنتاج: عاهد حجاوي، كتابة: مجد حجاوي)
‏"قُصر نظر"‏ (إنتاج: يوسف عبد النبي، كتابة وإخراج: أمجد الرشيد)

منح ما بعد الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:
‏"قانون عباس"‏ (إنتاج: شركة حركة الصحراء الدولية للتسويق/ شريف المجالي، إخراج: مينا حواشين)

منح ما بعد الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة:
‏"مفركة"‏ (إنتاج: ديمة حمدالله، كتابة وإخراج: محمود مساد)

منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:
‏"مذكرات القدس"‏ (إنتاج: ياسمين أبو نوار، إخراج: كندة الكردي)
‏"على الهامش"‏ (إنتاج: عمر مساد، إخراج: محمد الزعبي)
‏"تحت الهواء"‏ (إنتاج: بهاء عثمان، إخراج: محمد الرحاحلة)
‏"لا وقت للحزن"‏ (إنتاج: سوسن دروزة، إخراج: مي المصري)
 

منح الإنتاج المشترك لمشاريع أفلام عربية روائية طويلة:
‏"شينتيان"‏ (إنتاج مشترك (الأردن وفلسطين): رينا خوري ومي عودة وكتابة وإخراج: سهى عرّاف)
‏"دجلة"‏ (إنتاج مشترك (الأردن/ العراق): هند عنبتاوي وفرانشيسكا أندرياني. كتابة وإخراج: حيدر رشيد)
‏"العشبة المقدسة"‏ (إنتاج مشترك (الأردن/ العراق): منى الكاظمي وهدى الكاظمي، كتابة: منى الكاظمي وشوان عطواف بابه، إخراج: شوان عطواف بابه.
 

منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية قصيرة:
"زيتون غزة"‏ (إنتاج: سعود عبيد، كتابة وإخراج: محمود هماش)
‏"الأثر"‏ (إنتاج: لما أبو حسن، كتابة وإخراج: فراس طيبة)
‏"الفتاة التي صرخت: جرافة"‏ (إنتاج: مؤيد عليان، كتابة وإخراج: رامي عليان)
‏"ضيف خفيف"‏ (إنتاج: هشام مساعدة، كتابة وإخراج: نور سراج)
‏"ريمونتادا"‏ (إنتاج: كريستينا النبر، كتابة وإخراج: عبد الرحمن صقر)
‏"ليلة حمرة"‏ (إنتاج: تالا أبو نعمة، كتابة وإخراج: عهود الحامد)
‏"نيموني عندكم"‏ (إنتاج: إبراهيم شاهين، كتابة وإخراج: محمد كوطه)
‏"ورشة اسحاق"‏ (إنتاج: دانا مرعي، كتابة وإخراج: عبدالله الزيادي)
‏"مسمار"‏ (إنتاج: ميرال أبو نعمة، كتابة وإخراج: جوان عكلوك)

الأردن السينما العربية سينما أفلام

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