من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

طريقة عمل توست العدس بدون دقيق، تبحث كثير من السيدات عن وصفات مختلفة للخبز يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، خاصة لمن يرغبن في تقليل استخدام الدقيق في الوجبات. وتقدم الشيف نورا طريقة سهلة لتحضير توست العدس الأصفر بدون إضافة أي نوع من الدقيق، باستخدام العدس والبيض والزبادي.

طريقة عمل توست العدس بدون دقيق

وتتميز الوصفة بسهولة تحضيرها، إذ تعتمد على خلط جميع المكونات في الخلاط ثم وضع الخليط في قالب التوست وتسويته في الفرن، وبعد أن يبرد يمكن تقطيعه إلى شرائح وتقديمه مع الجبن أو الخضروات أو أي إضافات مفضلة.

مكونات توست العدس

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

2 كوب عدس أصفر منقوع لمدة ساعتين

4 بيضات

كوب زبادي

ثلث كوب زيت زيتون

رشة ملح

رشة فلفل أسود

كيس بيكنج باودر

سمسم للتزيين

قليل من الزيت لدهن القالب

طريقة عمل توست العدس

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

في البداية، يُغسل العدس الأصفر جيدًا بعد نقعه لمدة ساعتين، ثم يُصفى من الماء.

يوضع العدس في الخلاط، ثم تضاف إليه 4 بيضات وكوب الزبادي وثلث كوب زيت الزيتون، مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

تُضاف بعد ذلك كمية البيكنج باودر، ثم تُخلط المكونات جيدًا في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا، من دون وجود قطع واضحة من العدس.

نحضر قالب توست مناسبًا، وندهنه جيدًا بالقليل من الزيت حتى لا يلتصق الخليط أثناء التسوية.

يُصب خليط العدس في القالب، ثم يُرش الوجه بكمية بسيطة من السمسم حسب الرغبة.

يوضع القالب في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويُترك لمدة تصل إلى 40 دقيقة تقريبًا، مع متابعة التسوية لأن وقت النضج قد يختلف من فرن لآخر.

بعد خروج قالب التوست من الفرن، يُترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، وهذه الخطوة مهمة حتى يتماسك التوست ويسهل تقطيعه دون أن يتفتت.

بعد أن يبرد، يُقلب التوست ويُقطع إلى شرائح بالحجم المناسب، وبذلك يصبح جاهزًا للتقديم.

توست العدس.. فكرة مختلفة للفطار