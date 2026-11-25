كشف سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، عن وضع قواعد وإجراءات ومدد زمنية محددة لتنظيم أعمال تقييم الشركات، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق مزيد من الوضوح أمام المستثمرين.

خبراء متخصصين في مجالات التقييم

وأوضح عرفة، خلال مؤتمر صحفي، أن التعديلات الجديدة قصرت دور الهيئة على التحقق من صحة التقييم فقط، دون التدخل في أعمال التقييم ذاتها، التي ستُسند إلى خبراء متخصصين في مجالات التقييم المختلفة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد المتخصصين والجهات العاملة في مجال التقييم، على أن يكون القيد مجانيًا دون تحصيل أي رسوم أو مقابل خدمات، مع الاستعانة بالسجلات القائمة لدى البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وفتح المجال أمام الشركات المتخصصة والجهات الحكومية المعنية بالتقييم، ومنها هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية.

الجدول الملحق باللائحة

وأشار إلى أن الجدول الملحق باللائحة حدد مدة أقصاها 30 يومًا لإنهاء أعمال التحقق من التقييم، مع إمكانية مدها في بعض الحالات.