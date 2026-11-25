أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات شركات "سكاتك" النرويجية، و"نانو إتش تو أو" الكورية، و"فيوليا" الفرنسية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في الدمج بين التوسع في الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن المائي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن إعلان شركة "سكاتك" ضخ استثمارات جديدة تُقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في قطاعات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، والطاقة الشمسية والرياح وأنظمة تخزين الطاقة، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات عالية القيمة.

تدعم ريادة مصر بالطاقة الخضراء

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على توطين الصناعة المحلية في مجالات إنتاج مستلزمات محطات التحلية ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق قيمة مضافة مستدامة، وتقليل فاتورة الاستيراد، ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية وتعميق المكون المحلي.

وأكد أن التكامل بين ملفَي الطاقة النظيفة وتحلية المياه يعالج تحديات حيوية ترتبط بالتنمية العمرانية والزراعية والطلب المتزايد على الطاقة، لافتًا إلى أن ما تمتلكه مصر من بنية أساسية حديثة، وموقع جغرافي استراتيجي، وبيئة تشريعية واستثمارية محفزة يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء والاستثمار المستدام.

وشدد على أن الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، واستمرار تمكين القطاع الخاص، يعززان من سرعة ترجمة هذه التفاهمات والخطط الاستثمارية إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع تخدم خطط التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.