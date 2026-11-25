أكدت نهي الأزهري، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، ومساعد أمين الحزب بمحافظة بني سويف، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه بي موللر – ميرسك» يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مصر لدى كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ويؤكد نجاح الدولة في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية قوية مع المؤسسات الدولية.

وقالت الأزهري إن تأكيد مجموعة ميرسك استئناف عملياتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، والعمل على استكمال عودة كامل شبكتها وخدماتها عبر هذا المسار خلال الأشهر المقبلة، يمثل تطورا إيجابيا مهما، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة الدولة المصرية على تأمين الممرات الملاحية وحماية حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار يحمل دلالات اقتصادية تتجاوز مجرد عودة السفن للعبور.

استئناف رحلات ميرسك يعزز إيرادات القناة والاقتصاد الوطني

وأضافت أن عودة واحدة من أكبر شركات الشحن البحري عالميا إلى استخدام قناة السويس تمثل رسالة ثقة مهمة للمجتمع الاقتصادي الدولي، وتسهم في تعزيز فرص استعادة معدلات الملاحة الطبيعية، وزيادة أعداد السفن والحمولات العابرة، بما ينعكس إيجابيا على إيرادات القناة والموارد الدولارية للدولة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إشادة الرئيس التنفيذي لميرسك بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة تؤكد أهمية التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر لاحتواء التوترات الإقليمية، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وانتظام سلاسل الإمداد.

شراكة استراتيجية تفتح مجالات جديدة للاستثمار

وأكدت الأزهري أن التعاون بين مصر ومجموعة ميرسك لا يقتصر على عبور السفن بقناة السويس، وإنما يمتد إلى مجالات استراتيجية تشمل تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية والتدريب والتأهيل وسلاسل الإمداد، وهو ما يتيح فرصا واعدة لنقل الخبرات العالمية وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري.

ولفتت إلى أهمية توجه المجموعة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الموانئ وإعادة تدوير السفن والخدمات اللوجستية المتكاملة، مؤكدة أن التوسع في هذه الأنشطة يدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وتحويله إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل والخدمات البحرية.

تسهيلات الدولة تعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات العالمية

وشددت نائبة حماة الوطن على أن تأكيد الرئيس السيسي تقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح أعمال واستثمارات الشركة في مصر يعكس حرص القيادة السياسية على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

واختتمت نهي الأزهري تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن واستقرار الممرات الملاحية الدولية يمثل أولوية مصرية، وأن عودة الشركات الكبرى إلى قناة السويس تعزز مكانة مصر في منظومة التجارة العالمية، وتؤكد أن الدولة تمتلك المقومات الجغرافية والاقتصادية والسياسية اللازمة للقيام بدور محوري في حركة التجارة الدولية.