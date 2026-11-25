استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتفعيل التنسيق التشريعي والبرلماني بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

دعم التشريعات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإنجاز

وأكد المستشار هاني حنا، خلال اللقاء، أن وزارة شئون المجالس النيابية تضع دعم الملفات الاقتصادية والاستثمارية على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في تسريع مناقشة وإقرار التشريعات المحفزة للاستثمار، وتحديث الأطر التنظيمية التي تدعم بيئة الأعمال وتيسر حركة التجارة الخارجية.

وشدد على أهمية تسريع وتيرة التنسيق التشريعي للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق توسع الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وزير الاستثمار: التكامل المؤسسي ركيزة لتحسين بيئة الأعمال

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد صالح بالدور الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية في تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة مواصلة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

متابعة التوصيات البرلمانية وتسريع الاستجابة للأدوات الرقابية

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تفعيل المتابعة المشتركة للتوصيات والدراسات الصادرة عن اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة تلك المرتبطة بتيسير إجراءات المستثمرين، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والبيانات في تطوير منظومة التجارة ودعم الصادرات.

كما بحث الجانبان سبل تطوير قنوات التنسيق بشأن الأدوات الرقابية والاقتراحات وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان في ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن سرعة دراستها وفحصها والرد عليها بكفاءة ودقة، ويعزز فاعلية التواصل بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.

مشروعات قوانين جديدة على أجندة التنسيق المشترك

وتطرقت المباحثات إلى عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بقطاعي الاستثمار والتجارة، إلى جانب استعراض الأولويات التشريعية وآليات التنسيق بشأن مشروعات القوانين المقرر عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير المنظومة التشريعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويدعم ثقة المستثمرين، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.