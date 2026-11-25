كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحركات الوزارة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بمعايير التقييم والاعتراف بالأصول غير الملموسة، بما يساعد هذه الشركات على التوسع والنمو في السوق.

العمل على إزالة عقبات تقييم الشركات الناشئة في مصر

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تقييم وتحليل المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر، والتعرف على العقبات التي تحول دون حصولها على التقييم المناسب، خاصة في ظل طبيعة أنشطة هذه الشركات التي تعتمد في كثير من الأحيان على أصول غير ملموسة تمثل جزءًا أساسيًا من قيمتها الاقتصادية.

وأوضح فريد أن بعض الشركات الناشئة كانت تواجه صعوبات في تقييم أصولها غير الملموسة، وهو ما كان ينعكس على قدرتها على الحصول على التقييم الذي يعبر عن حجم أعمالها وقيمتها الحقيقية في السوق، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات كان يتم رفض تقييمها بسبب طبيعة أصولها غير الملموسة.

وأضاف أن المشكلة تتمثل في عدم الاعتداد ببعض التقييمات الخاصة بالشركات الناشئة، رغم وجود جهات أخرى تعترف بهذه التقييمات وتتعامل معها، وهو ما يستدعي مراجعة المعايير والإجراءات المنظمة لهذا الملف.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الإشكالية، بما يضمن الاعتراف بالتقييمات التي تجريها الجهات المختصة، ومن بينها التقييمات المعترف بها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن عدم الاعتداد بهذه التقييمات كان يمثل أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة.

وأكد فريد أهمية تطوير آليات تقييم الشركات بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الحديث، خاصة الشركات التي تعتمد قيمتها على الأصول غير الملموسة، بما يتيح لها الاستفادة من قيمتها الحقيقية في التوسع وزيادة حجم أعمالها داخل السوق.