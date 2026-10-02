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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المكرونة والزيت والعدس.. تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر

السلع الغذائية
السلع الغذائية
رحمة سمير

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية تحركات متباينة مع بداية شهر أكتوبر 2026، بين تراجع بعض المنتجات واستقرار أخرى، وفق أحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز والسكر والدقيق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.92 جنيه، متراجعًا بنحو 8 قروش، بما يعادل 0.23%، وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 31.81 جنيه كحد أدنى و38.73 جنيه كحد أعلى.

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وبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 34.87 جنيه، بانخفاض قدره 35 قرشًا، بنسبة 0.99%، فيما تراوحت الأسعار بين 33.90 و35.81 جنيه.

أما الدقيق المعبأ، فسجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.42 جنيه، بزيادة محدودة بلغت 3 قروش، بما يعادل 0.11%.

زيت عباد الشمس يتراجع بأكثر من 3.5 جنيه للتر

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 100.17 جنيه، متراجعًا بنحو 3.51 جنيه، بنسبة 3.39%، وتراوحت الأسعار بين 97.64 و102.59 جنيه للتر.

المواد الغذائية: الأسواق مستقرة ومخزون قياسي للسلع الأساسية حتى نه 202 | مصراوي

وفي رصد آخر لأصناف متنوعة من الزيت، بلغ متوسط السعر نحو 101.01 جنيه، بانخفاض قدره 2.67 جنيه، بما يعادل 2.58%.

المكرونة تسجل أكبر تراجع بين السلع المرصودة

وسجلت المكرونة أكبر نسبة تراجع بين السلع الواردة في البيانات، إذ انخفض متوسط سعر العبوة وزن 400 جرام إلى 24.26 جنيه، بتراجع بلغ 4.20 جنيه، بما يعادل نحو 14.76%.

وتفاوتت أسعار العبوة بين 15.81 و35.56 جنيه، وفقًا للعلامة التجارية ومنفذ البيع.

فيديو.. المواد الغذائية: الأسعار مستقرة.. والزيادة ستكون طفيفة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

وتعكس بيانات أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم تباينًا في حركة الأسعار، مع تراجع المكرونة وزيت عباد الشمس، وانخفاضات محدودة في الأرز والسكر، مقابل استقرار نسبي في سعر الدقيق. وتختلف الأسعار المتداولة من منفذ بيع إلى آخر بحسب العلامة التجارية ومكان الشراء.

تراجع أسعار المكرونة المكرونة والزيت والعدس السلع الغذائية

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