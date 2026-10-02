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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جديدة ومطورة.. الأوقاف: 28 مسجدا تفتح أبوابها للمصلين اليوم الجمعة

افتتاحات المساجد
افتتاحات المساجد
محمد شحتة

تفتتح وزارة الأوقاف، 28 مسجدًا اليوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء 5 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 11 مسجدًا، و صيانة وتطوير 12 مسجدًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (263) مسجدًا من بينها (178) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (85) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14942) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 131 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة دمياط:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية أبو غازي – كفر سعد.
وفي محافظة مطروح: 
تم إحلال وتجديد مسجد لقمان بقرية 21 بنجر السكر - مدينة الحمام.

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية الإنشا – مركز الرحمانية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية نكلا العنب – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية الإمام مالك – مركز وادي النطرون، وصيانة وتطوير مسجد أبو يوسف بقرية بركة غطاس – مركز أبو حمص؛ ومسجد الكوم (5) بعزبة بدر – مركز رشيد.

وفي محافظة الجيزة: تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة قوت القلوب – مركز العياط؛ ومسجد عبد الجواد أبو طالب بعزبة أبو طالب بقرية السعودية – مركز العياط، وصيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية منديشة – الواحات البحرية.

وفي محافظة بني سويف: تم إحلال وتجديد مسجد العضامي ببني نصير بقرية الميمون – مركز الواسطى، وإنشاء وبناء مسجد الواحد الأحد بقرية شنرا – مركز الفشن، وصيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية أبو صير – مركز الواسطى؛ ومسجد المصطفى بعزبة أحمد طاهر – مركز الفشن.

وفي محافظة الغربية: تم إحلال وتجديد مسجد الشرقاوي بشارع القصاص – مركز بسيون، وصيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن – مركز السنطة.

وفي محافظة القليوبية: تم إنشاء وبناء مسجد الدعاء – مدينة العبور؛ ومسجد التقوى بقرية بطا – مركز بنها.

وفي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد صالح محمود بقرية شقلقيل – مركز أبنوب؛ ومسجد الهدى بقرية القصير – مركز القوصية.

وفي محافظة سوهاج: تم إنشاء وبناء مسجد يوسف الصديق بقرية البواريك – مركز المنشأة.

وفي محافظة الدقهلية: تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بقرية طهواي – مركز السنبلاوين.

وفي محافظة المنوفية: تم صيانة وتطوير مسجد البحري بقرية كفر السوالمية – مركز الشهداء.

وفي محافظة كفر الشيخ: تم صيانة وتطوير مسجد النوري بعزبة النوري – مركز سيدي سالم؛ والمسجد الكبير بعزبة أبو راضي – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة قنا: تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية الحسينات – مركز أبو تشت؛ ومسجد الشيخ الأمين بنجع قناوي بقرية الدهسة – العركي – مركز فرشوط؛ ومسجد أبو بكر الصديق بنجع السويس بقرية القلعة – مركز قفط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف المساجد الجديدة إنشاء المساجد افتتاحات المساجد تطوير المساجد عمارة بيوت الله

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