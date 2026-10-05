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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لليوم الثالث| أسعار الذهب في مصر تستقر عند هذا المستوى.. وعيار 21 مفاجأة

رغم الارتفاع العالمي .. أسعار الذهب تستقر في مصر لليوم الثالث على التوالي
رغم الارتفاع العالمي .. أسعار الذهب تستقر في مصر لليوم الثالث على التوالي
رانيا أيمن

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، استقرارا ملحوظا عند نفس المستوى الذي تم تسجيله منذ يومين دون أي تغيير يذكر، سواء بالزيادة أو الانخفاض، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ورغم حالة الثبات التي تسيطر على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم؛ إلا أنه على مدار اليوم تحدث بعض التغيرات الطفيفة نحو الارتفاع أو الانخفاض.

ومن الممكن أن ترتفع أسعار الذهب في مصر خلال الساعات المقبلة؛ تزامنا مع الارتفاع العالمي الذي سجله الذهب اليوم بعد أزمة أمريكا والديون التي وصلت إلى 40 تريليون دولار.
 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

سجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر اليوم 6130.25 جنيه، فيما واصل سعر عيار 24 اليوم إلى 7006.00 جنيه.

وسجل عيار 18 نحو 5254.50 جنيه.

بينما بلغ عيار 14 نحو 4086.83 جنيه.

أسعار الذهب

وعن أسعار الأوزان الكبيرة، سجلت أوقية الذهب اليوم 217910.96 جنيه.

فيما سجل جنيه الذهب اليوم 49042.00 جنيه.

ويأتي هذا الاستقرار في السوق المحلي؛ بالتزامن مع صعود تاريخي للذهب عالميا، مدفوعا بأزمة الديون الأمريكية التي تجاوزت 40 تريليون دولار، وهو ما دفع المستثمرين عالميا للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، مما قد ينعكس على أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القادمة.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر ارتفاع أسعار الذهب

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