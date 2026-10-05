زيادة أسعار الذهب في منتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات الإثنين 5 أكتوبر 2026 بواقع 20 جنيها فى الجرام ليسجل عيار 24 نحو. 7023جنيها.

سبب ارتفاع الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين، بدعم من تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، إلا أن قوة الدولار حدت من مكاسب المعدن النفيس.

ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه تطورات الشرق الأوسط وأسعار النفط، لما لها من تأثير مباشر على التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4,153.56 دولار للأوقية بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4,181.70 دولار.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 7023 جنيها

عيار 21 يسجل 6145 جنيها

عيار 18 يسجل 5271 جنيها

عيار 14 يسجل 4097 جنيها

عيار 22 يسجل 6448 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 50,360 جنيها



