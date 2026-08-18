أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"

كشف النجم محمد إمام عن أول صورة من كواليس فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" وذلك عبر صفحته الرسمية علي انستجرام، وظهر بلوك الشخصية وعلق قائلا: توكلنا على اللّٰه .. أول صورة من فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" إنتاج محمد الرشيدي، تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى .. ٢٠٢٧ بجميع سينمات العالم إن شاء الله



أبطال فيلم شمس الزناتي 2

ويضم فيلم شمس الزناتي 2 عدد من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد انور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.



قصة فيلم شمس الزناتي 2

فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.



ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.

