قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
حماس تدعو الوسطاء وأمريكا لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"

شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
محمد نبيل

كشف النجم محمد إمام عن أول صورة من كواليس فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" وذلك عبر صفحته الرسمية علي انستجرام، وظهر بلوك الشخصية وعلق قائلا: توكلنا على اللّٰه .. أول صورة من فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" إنتاج محمد الرشيدي، تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى .. ٢٠٢٧ بجميع سينمات العالم إن شاء الله
 

أبطال فيلم شمس الزناتي 2
ويضم فيلم شمس الزناتي 2 عدد من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد انور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم شمس الزناتي 2
فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.


ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.
 

شمس الزناتي فيلم شمس الزناتي شمس الزناتي “أيام الشقاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

منصف بقرار

منصف بقرار يكشف سبب حصوله على راحة قبل الانضمام لمعسكر الأهلي

منصف بقرار

منصف بقرار: لم أفز بلقب أفريقي.. وأسعى لتحقيق كل الألقاب مع الأهلي

منصف بقرار

منصف بقرار يكشف عن موقفه من منتخب الجزائر بعد انتقاله للأهلي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد