رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة

وجّه رودري لاعب خط وسط برشلونة الجديد رسالة وداعية لجماهير فريقه السابق مانشستر سيتي، وذلك عقب إعلان النادي الكتالوني ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن برشلونة رسميًا، اليوم الثلاثاء، ضم رودري قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وقال رودري في مقطع فيديو نشره النادي الإنجليزي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "أعزائي جماهير مانشستر سيتي، وجدت أن الوداع أحد أكثر الأشياء صعوبةً في الحياة، لكنني سأحاول .. من الصعب إيجاد كلمات للتعبير عن مدى الامتنان والحب والدعم الذي حظيت به أنا وأسرتي في هذه السنوات".

وتابع قائلاً: "أتذكر شعوري عندما وصلت للتوقيع للكبير مانشستر سيتي، كانت لحظة سعادة خالصة، لأنني سألعب مع كيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو وديفيد سيلفا وبرناردو سيلفا وجون ستونز والعديد من اللاعبين الآخرين، لم أتوقف عن الابتسام وأيضًا بيب الذي كانت أنتظر أن يعلمني كل شئ من اليوم الأول".

وأكد أنه أدرك أنه انضم لفريق كبير لكنه لم يكن يعتقد أبدًا أنه يستطيع رفقة الفرق خلق هذا الإرث والفوز بالبطولات والجماهير في جميع أنحاء العالم والحب والاحترام.

وأضاف: "صنعنا مثالاً لإلهام الجيل القادم ليس فقط بسبب النجاح لكن أيضًا للطريقة التي حققناه بها وكانت الجماهير معنا في كل خطوة في هذا الطريق".

ووجّه الشكر أيضًا للجماهير على دعمها المستمر له في كل مراحل لعبه للسيتي منذ أول يوم حضر فيها مرورًا باللحظات العصيبة والصعبة التي مر بها والدعم الذي حظي به عقب تتويجه بالكرة الذهبية وانتهاءً عند اللحظات الأخيرة لمسيرته مع الفريق الموسم الماضي.

واختتم رودري رسالته بالقول: "جماهير السيتي، حان وقت الوداع، شكرًا للنادي والجماهير وطاقم التدريب وزملائي، هذه الرحلة لم تكن كذلك من دونكم .. سيظل قلبي أزرقً.