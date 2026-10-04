قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناطق الكثافات الطلابية أولوية.. محافظ القاهرة يوجه بإعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة لإنشاء المدارس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل مركز إقليمي للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
مشروع كامب نو الجديد لبرشلونة بقيمة 1.8 مليار يورو.. أرقام ضخمة وسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج
الرقابة المالية: عقود التمويل العقاري تنخفض إلي 7945 خلال 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يكشف تفاصيل يومه: بصحى الفجر وبراجع آخر المستجدات قبل ما أروح المكتب

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل يومه المعتاد وطبيعة برنامج العمل الذي يبدأ به منذ الساعات الأولى من الصباح، موضحًا أنه يستيقظ مبكرًا مع أذان الفجر.

قراءة ومتابعة آخر مستجدات الأحداث

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية ، إنه بعد صلاة الفجر يستغل جزءًا من وقته في قراءة ومتابعة آخر مستجدات الأحداث عبر المواقع الإخبارية، مشيرًا إلى أنه يواصل إنجاز بعض الأعمال والمراسلات خلال توجهه إلى مكتبه.

سلسلة من اللقاءات والاجتماعات

وأوضح رئيس الوزراء أن يوم العمل يبدأ بعد ذلك بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الميدانية، لافتًا إلى أن طبيعة مهامه تفرض وجود برنامج عمل متواصل على مدار اليوم.

وأشار إلى أن متوسط انتهاء يوم العمل يكون عادة في حدود الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً، وقد يمتد العمل إلى وقت متأخر عن ذلك في بعض الأيام، إذا استدعت طبيعة المهام والملفات المطروحة ذلك.

 المتابعة المستمرة للملفات

وأكد مدبولي أن طبيعة عمله تعتمد بشكل كبير على المتابعة المستمرة للملفات، إلى جانب الاجتماعات واللقاءات والزيارات الميدانية، بما يجعل يومه حافلًا بالمهام منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى المساء.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

مجلس النواب

4 مرات في تاريخ الحياة النيابية.. حالات اعترض فيها رئيس الجمهورية على القوانين أمام البرلمان.. من العدالة الضريبية إلى جامعة كيان

مجلس النواب

اللجنة العامة بالنواب تؤيد اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب

برلمانية: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بوابة مصر لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأفريقية

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد