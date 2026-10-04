مدبولي يكشف تفاصيل يومه: بصحى الفجر وبراجع آخر المستجدات قبل ما أروح المكتب

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل يومه المعتاد وطبيعة برنامج العمل الذي يبدأ به منذ الساعات الأولى من الصباح، موضحًا أنه يستيقظ مبكرًا مع أذان الفجر.

قراءة ومتابعة آخر مستجدات الأحداث

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية ، إنه بعد صلاة الفجر يستغل جزءًا من وقته في قراءة ومتابعة آخر مستجدات الأحداث عبر المواقع الإخبارية، مشيرًا إلى أنه يواصل إنجاز بعض الأعمال والمراسلات خلال توجهه إلى مكتبه.

سلسلة من اللقاءات والاجتماعات

وأوضح رئيس الوزراء أن يوم العمل يبدأ بعد ذلك بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الميدانية، لافتًا إلى أن طبيعة مهامه تفرض وجود برنامج عمل متواصل على مدار اليوم.

وأشار إلى أن متوسط انتهاء يوم العمل يكون عادة في حدود الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً، وقد يمتد العمل إلى وقت متأخر عن ذلك في بعض الأيام، إذا استدعت طبيعة المهام والملفات المطروحة ذلك.

المتابعة المستمرة للملفات

وأكد مدبولي أن طبيعة عمله تعتمد بشكل كبير على المتابعة المستمرة للملفات، إلى جانب الاجتماعات واللقاءات والزيارات الميدانية، بما يجعل يومه حافلًا بالمهام منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى المساء.