مدبولي: المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.. وتحسين مستوى المعيشة أولوية المرحلة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباء عملية الإصلاح الاقتصادي، وكان لديه الوعي الكافي بأهمية الحفاظ على استقرار بلده واستمرار جهود الإصلاح والبناء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال حوار عبر قناة cnn الاقتصادية إن عملية البناء والتنمية في مصر مستمرة، بهدف الوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تركز بشكل كبير على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع على المدى القصير، تحسين مستويات معيشة الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، والعمل على أن يشعر المواطن بأن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات بدأت تنعكس على مستوى حياته اليومية.

تحسين مستوى المعيشة

وأشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، مع التركيز خلال الفترة المقبلة على تحقيق مردود أكبر لهذه الجهود على المواطن، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.