رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأحد، لمتابعة جهود توفير الأسمدة الزراعية، ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع الزراعة، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بدعم المزارعين، من خلال تنفيذ رؤية متكاملة تُعظم مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع المهم، وبما يسهم في التوسع في الرقعة الزراعية، وتنوع المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية منها، تعزيزاً لأوجه الأمن الغذائي، وتلبية لمختلف الاحتياجات المحلية من مختلف المحاصيل، فضلا عن نمو حجم الصادرات من هذا القطاع الواعد.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة المستمر على توفير وإتاحة مختلف متطلبات عملية الإنتاج الزراعي، وما يتضمن ذلك من العمل على توفير الأسمدة الزراعية اللازمة، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية من المحاصيل المختلفة، وتحقيق المزيد من المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية سواء للمزارعين، أو للدولة.

وتناول الاجتماع ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تضمن حوكمة منظومة تداول الأسمدة الزراعية، سعياً لوصول ما يتم صرفه من أسمدة مدعمة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسريب الدعم الموجه في هذا الإطار لغير مستحقيه.

وتابع الاجتماع جهود توفير الأسمدة للمزارعين، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتم تنفيذه من إجراءات لمزيد من حوكمة منظومة تداول وصرف هذه الأسمدة لمختلف المستحقين من المزارعين، تحقيقاً لمزيد من معايير الشفافية والكفاءة.