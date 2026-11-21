أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية متابعة مستوى النظافة داخل القطارات والمحطات، إلى جانب انتظام مواعيد التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حرص على متابعة هذه الملفات خلال جولاته الميدانية.

متابعة انتظام حركة القطارات

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير استقل قطار القاهرة إلى طنطا، والتقى بالركاب طوال الرحلة، وتفقد العربات واطمأن على نظافتها ومستوى الخدمات المقدمة، فضلًا عن متابعة انتظام حركة القطارات وفقًا للجداول المحددة.

متابعة كثافات الركاب داخل القطارات

وأضاف أن الوزير اهتم أيضًا بمتابعة كثافات الركاب داخل القطارات ونسب التشغيل، مشيرًا إلى أنه يتلقى شكاوى من المواطنين بشأن بعض المشكلات التي تواجههم خلال رحلاتهم، ويقوم بنقلها مباشرة إلى وزير النقل للتعامل معها.

وشدد على أهمية استمرار الاهتمام بنظافة القطارات من الداخل والخارج، وكذلك الأرصفة والمحطات، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين.