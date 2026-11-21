في موقف إنساني نادر يسطّر أروع معاني الفداء والشجاعة، ضرب السائق السيد سعيد أحمد حمودة مثالًا حيًا في التضحية بالنفس، بعدما خاطر بحياته وسلامته الجسدية في لحظات فارقة ليجنّب عشرات المواطنين كارثة محققة على الطريق، ليدفع من جسده ثمنًا غاليًا لنجاتهم، حيث أُصيب ببتر في الساق اليمنى وكسور متفرقة بالجسد.

فقد ساقه لينقذ أرواحًا.. مستشفى غرب النوبارية بالبحيرة يكرّم سائقًا لبطولته وينجح في إنقاذ حياته

ولم تتوقف فصول البطولة عند موقع الحادث، بل امتدت إلى داخل مستشفى غرب النوبارية المركزي، حيث استنفر الفريق الطبي بالكامل لإنقاذ حياة البطل منذ لحظة وصوله إلى قسم الاستقبال والطوارئ، مرورًا بإدخاله العناية المركزة، ثم خضوعه لتدخل جراحي دقيق داخل غرف العمليات، قبل عودته مجددًا للعناية المركزة لاستكمال رحلة التعافي تحت ملاحظة طبية فائقة.

​وحرصت إدارة المستشفى، برئاسة الدكتورة ياسمين سعيد إبراهيم، وجميع العاملين بها، على توجيه رسالة إجلال وتقدير للسائق الشجاع، مؤكدين أن ما فقده من جسده لم ينتقص من قدره، بل ترك درسًا خالدًا في الشهامة والإنسانية، متمنين له تمام الشفاء والصبر والقوة.

​كما شهدت هذه الملحمة الطبية تكاتفًا استثنائيًا بين أبطال المنظومة الصحية بالمستشفى، بداية من أطباء الاستقبال والطوارئ الدكتورة يارا عماد والدكتور بيشوي سعد الله، وطبيب العناية المركزة الدكتور محمد عبد القادر، وأطباء الجراحة الدكتور محمد جمعة والدكتور حامد علاء، وطبيب التخدير الدكتور تامر حنفي، وصولًا إلى مشرف المستشفى المهندس محمد محمود الحناوي، ومسؤول طوارئ 137 المهندس محمد أنور، وهيئة التمريض وفريق المعمل وبنك الدم والخدمات المعاونة.

​ومن جانبه، حرص الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على توجيه التحية للفريق الطبي المشارك تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنقاذ حياة السائق، مؤكدًا أن هذا الأداء المشرف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الجاهزية القصوى بالمستشفيات وتقديم رعاية طبية تليق بالمواطن المصري.