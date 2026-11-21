أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، جراء نشوب حريق بالطابق الثالث في مبنى مكون من 3 طوابق، بقرية سنطيس بجوار المقابر بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق بقرية سنطيس، بجوار المقابر، التابعة لمركز دمنهور، وعلى الفور، انتقلت سيارتان تابعتان لقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابة 3 أشخاص باختناق إثر حريق في عقار بقرية سنطيس بالبحيرة

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي الطوابق والعقارات المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وهم: عبد العاطي حسين زعيتر، 36 عامًا، مقيم بقرية سنطيس، والسيد إبراهيم إسماعيل، 43 عامًا، مقيم بدمنهور، وأحمد صبحي أبو زيد، 31 عامًا، مقيم بدمنهور، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، ورفضوا النقل إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.