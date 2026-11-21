خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عقب وفاة الشاب عبد العظيم سعيد أبو دنيا، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في حادث أليم، ليلحق بنجله الطفل معتصم عبد العظيم أبو دنيا، الذي فارق الحياة قبل يومين فقط متأثرًا بإصابته في الحادث ذاته.

وتعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى تعرض الأب ونجله لحادث أليم منذ أيام، أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة جرى نقلهما على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الابن “معتصم” فارق الحياة متأثرًا بإصابته، ولم تمر سوى 48 ساعة فقط حتى لحق به والده عبد العظيم اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته في الحادث ذاته، لتتجدد أحزان الأسرة وأهالي القرية قبل أن تجف دموعهم على رحيل الابن.

وشيّع المئات من أهالي قرية ظهر سند والقرى المجاورة التابعة لمركز أبو حمص، جثمان الأب الراحل في مشهد جنائزي مهيب سادته مشاعر الحزن والدعاء، حيث وُوري جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من التعاطف الواسع ومواساة الأهالي لأسرة الفقيدين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.