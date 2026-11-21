أكد هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إجراء محادثات مع الإدارة الرياضية للفريق حول إمكانية ضم مدافع عند فتح سوق الانتقالات في يناير، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يرتبط بإصابة أندرياس كريستنسن الأخيرة.

وكان ديكو، المدير الرياضي للنادي، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الإصابات تجبر الفريق على التفكير في هذا الأمر والمشاركة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال عند سؤاله حول إمكانية ضم مدافع عند فتح سوق الانتقالات في يناير: "نتحدث عن هذا الأمر دائمًا، لكن إصابة كريستنسن لا تؤثر عليه، إنه وضع نعرفه".

وأضاف: "علينا مساعدته، وإطلاعه على وضعه، وإخباره بأننا نعتمد عليه عندما يكون جاهزا، إنه يشعر بخيبة أمل لأنه، عندما يكون في كامل لياقته، يُعدّ من أفضل المدافعين في العالم".

وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، إصابة مدافعه أندرياس كريستنسن بآلام طفيفة في عضلة ساقه اليسرى والتي ستُبعده عن مباراة فريقه ضد فياريال، ولم يحدد برشلونة مدة غياب رسمية، مؤكدا أن عودته تتوقف على استجابته للعلاج وتطور حالته.