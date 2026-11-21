أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية، أن الوضع على متن السفينة المستهدفة أصبح تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف رحلتها البحرية إلى مدينة كالينينغراد الروسية.

يأتي هذا الإعلان، وفقًا لما نقلته قناة CGTN العربية، بعد ساعات من تعرض السفينة لهجوم بطائرتين مسيرتين أثناء إبحارها في المياه الدولية بخليج فنلندا، في حادث أثار تحركات أمنية واستنفارًا لدى السلطات المعنية في المنطقة.

تفاصيل استهداف السفينة الروسية

كان ألكسندر دروزدينكو، حاكم مقاطعة لينينغراد، قد أعلن في وقت سابق أن سفينة شحن كانت في طريقها إلى كالينينغراد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، على بعد نحو 3 أميال بحرية من الحدود الروسية.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز ووكالة الأناضول، فقد تعرضت السفينة لأضرار واندلع حريق على متنها، فيما بدأت عمليات إجلاء أفراد الطاقم وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن السفينة المستهدفة تحمل اسم «سبارتا 2» (Sparta II)، وأنها انجرفت لاحقًا إلى المياه الإقليمية الفنلندية، ما استدعى تدخل خفر السواحل الفنلندي للتعامل مع الموقف والاستعداد لعمليات الإنقاذ المحتملة.

فنلندا ترفع إجراءات التأهب البحري والجوي

وفي أعقاب الحادث، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران والملاحة البحرية في الجزء الشرقي من خليج فنلندا، كإجراء احترازي للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وأكد خفر السواحل الفنلندي أن الحادث لا يشكل خطرًا على حركة السفن الأخرى، فيما أعلنت السلطات الروسية أن الواقعة لن تؤثر على إمدادات إقليم كالينينغراد.

ولم تعلن السلطات حتى الآن بصورة مؤكدة الجهة المسؤولة عن الهجوم، بينما تظل تداعيات الحادث محل متابعة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة بحر البلطيق.