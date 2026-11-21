وقع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، اليوم السبت، اتفاقيات للتجارة والاستثمار تقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على 98.5% من التعريفات المفروضة على السلع الأوروبية، وذلك في ختام مفاوضات استمرت لعقد كامل.

وأفادت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي - بأن الاتفاقيات ستخلق فرصا جديدة للشركات لدى الجانبين، وستحقق فوائد اقتصادية ملموسة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الأوروبية إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بنسبة تقارب 40% في غضون 15 عاما.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وأضافت المفوضية أن الاتفاق سيساعد المصدرين الأوروبيين على توفير أكثر من 600 مليون يورو سنويا من الرسوم الجمركية، متوقعة أن يعود بالنفع بشكل خاص على قطاعات حيوية، من بينها الآلات والمركبات ذات المحركات.

كما أوضحت المفوضية أن الاتفاق من شأنه فتح آفاق استثمارية جديدة في إندونيسيا في مجالات تشمل السيارات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات الدوائية.

ولا تزال الاتفاقيات بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، بينما ستباشر إندونيسيا بدورها إجراءات التصديق الخاصة بها؛ وفي حال إقرارها، يُرجح أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل.

يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بلغ 28.9 مليار يورو في عام 2025، توزعت بواقع 10.2 مليار يورو للصادرات الأوروبية، و18.7 مليار يورو للواردات الأوروبية.

وفي كلمة لها قبيل مراسم التوقيع، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذه المناسبة بأنها "يوم تاريخي" للاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، مضيفة أن "هذا الاتفاق يُعد من أكثر الصفقات طموحا التي أبرمها الاتحاد الأوروبي في آسيا؛ فهو يربط اتحادنا الذي يضم 450 مليون نسمة بأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ورابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان".

ونوهت فون دير لاين بأن "الاتفاق سيزيل الرسوم الجمركية عن جميع المبادلات التجارية بيننا تقريبا، ما يفتح فرصا جديدة أمام الشركات الأوروبية والإندونيسية والمزارعين والعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة".