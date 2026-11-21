كشفت مراجعة تقنية نشرها موقع "Engadget" عن تقييم سماعة أبل الذكية الجديدة "HomePod mini 2"، والتي حصلت على درجة 7.2 من 10، مشيرة إلى أنها تقدم شريحة معالجة أحدث وألواناً جديدة، لكنها تعاني من غياب النسخة المطورة من المساعد الصوتي "Siri AI" وارتفاع سعرها إلى 149 دولاراً.

مواصفات ومزايا سماعة Apple HomePod mini 2 الجديدة

أوضح التقرير أن أبرز تحديث داخلي في السماعة هو استبدال معالج "S5" القديم بشريحة "S10" المستخدمة في ساعة "Apple Watch Series 10"، ما يتيح إجراء تحليل صوتي فوري لتحسين الأداء، ويمكن من ربط أربع سماعات مع الجيل الرابع من جهاز "Apple TV 4K" لتكوين نظام صوت محيطي.

وأضافت أبل ميزة "Sound Glow" التي تجعل الإضاءة العلوية للسماعة تتفاعل بألوان متناغمة مع إيقاع الموسيقى وأغلفة الألبومات، إلى جانب إتاحة استخدام السماعة كمخرج صوت افتراضي دائم لأجهزة "Mac"، وطرحها بخمسة ألوان تشمل الوردي والأخضر والأزرق والأبيض والرمادي الداكن بدلاً من البرتقالي والأصفر.

عيوب السماعة وغياب Siri AI وارتفاع السعر

لفت التقرير إلى أن العيب الأكبر في السماعة هو عدم توفر مساعد "Siri AI" الذكي عليها حتى الآن دون إعلان جدول زمني لوصوله، ما يحرم المستخدمين من المحادثات التفاعلية والوصول السياقي لتطبيقات الرسائل والتقويم، كما أن جودة الصوت وسرعة الاستجابة للأوامر التقليدية لم تشهد تحسناً ملحوظاً عن الجيل الأول.

وأشار الموقع إلى وجود تأخير صوتي يتراوح بين ثانية وثانيتين عند تشغيل أو إيقاف المقاطع عبر أجهزة "Mac" مع عدم استقرار الاتصال الدائم، فضلاً عن عدم إمكانية ربط سماعة من الجيل الأول مع الجيل الثاني في وضع الستيريو، وارتفاع السعر بمقدار 50 دولاراً عن السعر الأصلي للجيل السابق البالغ 99 دولاراً.