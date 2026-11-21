لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح وكدمات متفرقة، اليوم في حادث انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون العلمين بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على بعد 10 كيلومترات من طريق العدالة باتجاه طريق وادي النطرون العلمين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

​وبالفحص تبين وفاة كل من: عبد الله إبراهيم خليل، 71 عامًا، مقيم بمركز حوش عيسى، وأيمن خلف عبد العلي، 46 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: محمد عبد المنعم إبراهيم بركات، 45 عامًا، مقيم بمركز حوش عيسى باشتباه نزيف بالبطن والمخ، ومحمد غازي محمد أحمد، 21 عامًا، مقيم بمركز أبو المطامير بجرح في فروة الرأس بطول 2 سم، ومحمد صبحي محمد عبد الله، 20 عامًا، مقيم بمركز حوش عيسى بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.