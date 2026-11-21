كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن توجه وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات المقبلة، لإنهاء الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في يناير المقبل.

الاتحاد المصري

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "يتوجه وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات المقبلة، لبحث الترتيبات الخاصة بإقامة بطولة كأس السوبر المصري خلال شهر يناير المقبل".

وأضاف: "حصل الاتحاد المصري على موافقة رسمية من نظيره القطري لاستضافة البطولة، تمهيدًا لبدء التنسيق بشأن التفاصيل التنظيمية والإجراءات الخاصة بإقامتها".

وتابع: "من المنتظر أن يعقد الوفد المصري اجتماعات مع المسؤولين القطريين لمناقشة الجوانب الفنية واللوجستية، ويضم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأوضح: "تأتي هذه التحركات ضمن الاستعدادات المبكرة لتنظيم البطولة، التي تشهد مشاركة الزمالك بطل الدوري المصري، وبيراميدز بطل كأس مصر، والمصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر".

واختتم: "يتبقى تحديد الفريق صاحب البطاقة الذهبية لاستكمال قائمة المشاركين في البطولة، وسط ترجيحات بمشاركة الأهلي في النسخة المقرر اقامتها بالدوحة".