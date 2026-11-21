يراقب إنتر ميلان الإيطالي عن كثب الإسباني كريستيان موسكيرا، مدافع أرسنال الإنجليزي، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً لما أورده موقع «توتوميركاتو ويب» الإيطالي.

ويعاني المدافع البالغ من العمر 22 عاماً من قلة المشاركة بانتظام مع أرسنال خلال الموسم الحالي، بعدما خاض 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، بينما لم يشارك سوى في 5 مباريات بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

وتعود آخر مشاركة لموسكيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى شهر سبتمبر الماضي، إذ لازم مقاعد البدلاء منذ عودته من الإصابة، رغم مشاركته بديلاً أمام سلافيا براغ قبل أسبوعين.

ويحظى المدافع الإسباني بإعجاب مسئولي إنتر ميلان بفضل قدرته على اللعب في مختلف مراكز الخط الخلفي، سواء في خط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين أو أربعة، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية كبيرة.

ويتفهم النادي الإيطالي قدرة موسكيرا على تقديم إضافة فورية للفريق، ولذلك يتابع موقفه مع أرسنال عن كثب، فيما أشار «توتوميركاتو ويب» إلى أن إنتر يدرس فرصاً جدية للتعاقد معه.

في المقابل، يُقدر أرسنال قيمة مدافعه بأكثر قليلاً من 32.9 مليون دولار، لكن إتمام الصفقة في يناير المقبل قد يواجه صعوبات، بعدما أنفق إنتر ميلان مبالغ كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما قد يحد من قدرته على القيام باستثمار مالي جديد وضخم في منتصف الموسم.

كما قد لا يكون أرسنال مستعداً للتخلي عن موسكيرا بسهولة، خاصة أن عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2030.