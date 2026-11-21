أشاد الإعلامي أحمد موسى بالجولات الميدانية التي أجراها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمحطات السكك الحديدية، والتي شملت محطة مصر برمسيس ومحطة طنطا ومحطة سيدي جابر بالإسكندرية، لمتابعة انتظام حركة القطارات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة محطات القطارات

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير أجرى جولتين ميدانيتين خلال 48 ساعة، حرص خلالهما على زيارة محطات القطارات واستقلالها والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزير تابع حالة القطارات وانتظام تشغيلها، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، برفقة رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الهيئة، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية للوقوف على المشكلات والعمل على حلها بشكل مباشر.