أكد أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، أن الإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تزال هدفه السياسي الرئيسي، محذرا من تراجع غير مسبوق في مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي.

وقال ليبرمان، خلال مقابلة بثتها «القناة 12» الإسرائيلية، الجمعة، إن هدفه الأساسي في المرحلة الحالية هو إسقاط نتنياهو وإنهاء حكمه، مشيراً إلى أن إشراك حزب «رعام»، المعروف باسم القائمة العربية الموحدة، في أي ائتلاف حكومي من شأنه تقويض هذا الهدف.

ورفض زعيم «إسرائيل بيتنا» تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، محذراً من أن الاعتماد على حزب رعام أو القائمة المشتركة، حتى في حال امتناعهما عن التصويت على منح الثقة للحكومة؛ قد يساعد نتنياهو على العودة إلى السلطة.

وفي سياق متصل، وصف ليبرمان تراجع مكانة إسرائيل داخل الولايات المتحدة بأنه أكبر تحدٍ مباشر تواجهه البلاد، مؤكدا أن إسرائيل لم تشهد منذ تأسيسها انخفاضاً بهذا الحجم في مستوى الدعم بين الأمريكيين.

وتأتي تصريحات ليبرمان، وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، وحصل خلالها تحالف نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لتحالف التغيير المنافس، فيما فازت الأحزاب العربية بـ19 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً.

وكان يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين، قد دعا في 11 نوفمبر الجاري إلى إجراء محادثات مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، وهو التوجه الذي يعارضه ليبرمان.

وفي 8 نوفمبر، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج زعيم كتلة التغيير جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ومنحه 28 يوما لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافية، وفي حال فشله؛ يمكن تكليف نائب آخر بالمهمة.

ويتولى نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية منذ ديسمبر 2022، عندما شكل ائتلافا حكوميا ضم أحزابا يمينية ودينية.