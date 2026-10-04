مدبولي: 95% من موارد مصر المائية تعتمد على النيل ولسنا ضد التنمية في أفريقيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 95% من موارد مصر المائية تعتمد على نهر النيل، مشددًا على أن مصر لا تقف ضد التنمية في أي دولة أفريقية، وإنما ترفض أي مشروعات من شأنها الإضرار بمصالح الدول الأخرى، خاصة في الأنهار العابرة للحدود.

موارد مصر المائية

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «بدون أدنى مبالغة، 95% من موارد مصر المائية بتعتمد على نهر النيل».

وأضاف: «كان دايمًا وجهنا بحملات من إثيوبيا في محاولة تصوير إن مصر بتقف ضد تنمية دول أفريقيا، يعني هي كانت السبب وعائق في عدم نمو هذه الدول، والعكس هو الصحيح تمامًا».

وتابع رئيس الوزراء: «إحنا بنقول ببساطة شديدة: نحن مع أي تنمية لأي دولة، ولكن بما لا يحقق أو يؤدي إلى ضرر للدول الأخرى، وبالذات في قضية الأنهار العابرة للحدود».

وأوضح أن الأنهار العابرة للحدود تخضع لقواعد القانون الدولي، قائلًا: «القانون الدولي بيقول إن كل الدول هي شريكة في هذا النهر وفي الموارد المائية لهذا النهر».

وأكد أن مصر ما زالت متمسكة بالحل الدبلوماسي والسياسي لقضية سد النهضة، قائلًا: «فخامة الرئيس منذ يومين أكد على إن مصر ستظل بتنتهج وبتدعم الحل الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية، وسيظل هذا هو رؤيتنا».

وشدد مدبولي على ضرورة وجود ضوابط واضحة وموافقة مسبقة من دولتي المصب، مؤكدًا: «كان لازم يكون هناك موافقة قبلها من مصر على هذا الأمر، وهذا لن يحدث، والسودان أيضًا، والأهم النهاردة إن يكون تشغيله وإدارته برؤية مع بعض مشتركة عشان نضمن في الآخر عدم الإضرار بينا».

موارد مصر المائية

وأشار إلى أن فترات الجفاف الممتد تمثل أحد أبرز التحديات، متابعا: «لو حصل فترة جفاف لسنوات، هيبقى أسلوب إعادة ملء السد إزاي بلا يؤثر على موارد مصر المائية».

مصر ليست ضد التنمية

وقال: «مصر ليست ضد التنمية في أفريقيا، بالعكس.. إحنا النهاردة بندعم دول حوض النيل في تنفيذ أي مشروعات، طالما إن هذه المشروعات في إطار من التنسيق مع بعض وإن هذه المشروعات لن تؤدي إلى أي ضرر للدول الأخرى».