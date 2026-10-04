محمد هانئ: ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" يمثل فرصة مهمة لشباب المحافظة للتعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل، والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة بشركات القطاع الخاص.

جاء ذلك تفقد المحافظ فعاليات الملتقى المقام بنادي قارون الرياضي، بمشاركة 23 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، والتي تقدم أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب والباحثين عن عمل، في مختلف التخصصات.

وأشار غنيم، إلى أن مشاركة 23 شركة توفر أكثر من 1600 فرصة عمل، يعكس حرص المحافظة على دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل حقيقية تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وقدراتهم، لافتا إلى حرص المحافظة على تنظيم الملتقى بشكل دوري وزيادة عدد الشركات المشاركة خلال المرات القادمة.

وشدد على أهمية استمرار حسن التنظيم وتيسير إجراءات التقديم أمام الشباب حتي نهاية الملتقي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فعاليات الملتقى، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمتقدمين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم خلال إجراءات التقديم.

وأشار إلى أن الملتقى يحقق مصلحة مشتركة بين طرفي منظومة العمل، حيث يمثل فرصة للشركات لاختيار الكفاءات والعناصر التي تتوافق مع احتياجاتها، وفي الوقت نفسه يتيح للشباب التعرف على الوظائف المتاحة واختيار ما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وخبراتهم، بما يسهم في تحقيق توافق أفضل بين متطلبات سوق العمل وطموحات الشباب.. مثمنًا التعاون والتنسيق بين محافظة الفيوم وشركات القطاع الخاص والجهات المعنية.

وفي السياق، تفقد محافظ الفيوم، خلال جولته، أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، واطلع على طبيعة الوظائف والفرص المتاحة، وآليات وشروط التقديم كما تابع إجراءات استقبال الشباب والباحثين عن فرص عمل، وتبادل أطراف الحديث مع عدد من المتقدمين للوظائف، للوقوف على مدى انتظام عملية التقديم، والتأكد من توفير التسهيلات اللازمة لهم.